Champions League, il programma delle gare di oggi
25/11/2025 | 00:15:56
Torna la Champions League. Questo il programma delle gare di oggi con in campo due italiane, la Juve e il Napoli.
Questo il programma:
Martedì 25/11
-
Ajax – Benfica (ore 18:45)
-
Galatasaray – Union Saint-Gilloise (ore 18:45)
-
Borussia Dortmund – Villarreal (ore 21:00)
-
Chelsea – Barcellona (ore 21:00)
-
Bodø/Glimt – Juventus (ore 21:00)
-
Manchester City – Bayer Leverkusen (ore 21:00)
-
Marsiglia – Newcastle United (ore 21:00)
-
Slavia Praga – Athletic Club (ore 21:00)
-
Napoli – Qarabağ (ore 21:00)
Foto: sito Juventus