Champions League, il programma delle gare di oggi

25/11/2025 | 00:15:56

Torna la Champions League. Questo il programma delle gare di oggi con in campo due italiane, la Juve e il Napoli.
Questo il programma:

Martedì 25/11

  • Ajax – Benfica (ore 18:45)

  • Galatasaray – Union Saint-Gilloise (ore 18:45)

  • Borussia Dortmund – Villarreal (ore 21:00)

  • Chelsea – Barcellona (ore 21:00)

  • Bodø/Glimt – Juventus (ore 21:00)

  • Manchester City – Bayer Leverkusen (ore 21:00)

  • Marsiglia – Newcastle United (ore 21:00)

  • Slavia Praga – Athletic Club (ore 21:00)

  • Napoli – Qarabağ (ore 21:00)

Foto: sito Juventus