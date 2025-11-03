Champions League, il programma delle gare di oggi
04/11/2025 | 00:25:01
Torna la Champions League, questo il programma delle gare di oggi. Spiccano Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern Monaco.
Oggi – Martedì 4 Novembre (Champions League)
Napoli – Eintracht Francoforte (18:45)
Slavia Praga – Arsenal (18:45)
Juventus – Sporting CP (21:00)
PSG – Bayern Monaco (21:00)
Liverpool – Real Madrid (21:00)
Atlético Madrid – Union Saint-Gilloise (21:00)
Tottenham – Copenaghen (21:00)
Olympiacos-PSV (21:00)
Bodo Glimt-Monaco (21:00)
Foto: logo Champions