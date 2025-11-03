TOP NEWS
Champions League, il programma delle gare di oggi

04/11/2025 | 00:25:01

Torna la Champions League, questo il programma delle gare di oggi. Spiccano Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern Monaco.

Oggi – Martedì 4 Novembre (Champions League)

Napoli – Eintracht Francoforte (18:45)

Slavia Praga – Arsenal (18:45)

Juventus – Sporting CP (21:00)

PSG – Bayern Monaco (21:00)

Liverpool – Real Madrid (21:00)

Atlético Madrid – Union Saint-Gilloise (21:00)

Tottenham – Copenaghen (21:00)

Olympiacos-PSV (21:00)

Bodo Glimt-Monaco (21:00)

