Champions League, il programma delle gare di oggi
22/10/2025 | 00:25:37
La terza giornata della League Phase di Champions League si conclude questa sera.
Questo il programma:
mercoledì 22 ottobre
Athletic Bilbao – Qarabağ ore 18:45
Galatasaray – Bodø/Glimt ore 18:45
Atalanta – Slavia Praga ore 21:00
Monaco – Tottenham ore 21:00
Chelsea – Ajax ore 21:00
Eintracht Francoforte – Liverpool ore 21:00
Bayern Monaco – Club Brugge ore 21:00
Real Madrid – Juventus ore 21:00
Sporting Lisbona – Marsiglia ore 21:00
