Champions League, il programma delle gare di oggi

22/10/2025 | 00:25:37

La terza giornata della League Phase di Champions League si conclude questa sera.

Questo il programma:

mercoledì 22 ottobre

  • Athletic Bilbao – Qarabağ ore 18:45

  • Galatasaray – Bodø/Glimt ore 18:45

  • Atalanta – Slavia Praga ore 21:00

  • Monaco – Tottenham ore 21:00

  • Chelsea – Ajax ore 21:00

  • Eintracht Francoforte – Liverpool ore 21:00

  • Bayern Monaco – Club Brugge ore 21:00

  • Real Madrid – Juventus ore 21:00

  • Sporting Lisbona – Marsiglia ore 21:00

Foto: logo Champions