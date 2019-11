Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi se…

Il Napoli non vive un buon momento, in particolar modo in campionato. In Champions League, però, nonostante il pareggio di ieri ottenuto al “San Paolo” contro il Red Bull Salisburgo per 1-1, reti di Haaland e Lozano, la storia è totalmente differente. Gli azzurri hanno perso la vetta della classifica, ora comanda il Girone E il Liverpool a quota 9, ma ad Ancelotti basterà un punto nelle prossime due partite per staccare il pass per gli ottavi di finale. Il 27 novembre il Napoli andrà ad Anfield per sfidare nuovamente i Reds di Klopp, mentre il 10 dicembre il Genk farà visita a Insigne e compagni. Pertanto, la qualificazione è veramente a un passo.

Classifica Girone E: Liverpool 9, Napoli 8, Salisburgo 4, Genk 1.

Foto: Napoli Twitter