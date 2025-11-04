Champions League, il Liverpool stende il Real Madrid grazie a Mac Allister. Il Bayern passa a Parigi con doppietta di Luis Diaz

04/11/2025 | 23:04:52

Notte di grandi emozioni in Champions League, il Liverpool si aggiudica il big match con il Real grazie al gol di Mac Allister. Il Bayern Monaco vince a Parigi in 10 uomini dopo l’espulsione di Luis Diaz, che prima aveva punito con una doppietta i campioni d’Europa.

LIVERPOOL-REAL MADRID 1-0

MARCATORI: 61′ Mac Allister

PSG-BAYERN 1-2

MARCATORI: 4′ Diaz, 32′ Diaz, 74′ Neves

BODO GLIMT-MONACO 0-1

MARCATORI: 43′ Balogun

OLYMPIAKOS-PSV 1-1

MARCATORI: 17′ Martins, 93′ Pepi

TOTTENHAM-COPENAGHEN 4-0

MARCATORI: 19′ Johnson, 51′ Odobert, 64′ Van de Ven, 67′ Palhinha

ATLETICO MADRID-SAINT GILLOISE 3-1

MARCATORI: 39′ Alvarez, 72′ Gallagher, 80′ Sykes, 96′ Llorente

foto x champions