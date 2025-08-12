Champions League, il Fenerbahce ribalta il Feyenoord (5-2) e va ai playoff
12/08/2025 | 21:22:22
Il Fenerbahce di Mourinho va avanti in Champions League dopo un ribaltone vincendo 5-2 contro il Feyenoord (da 1-2 a 6-4 il risultato complessivo), al termine in una gara che è stata ricca di colpi di scena. I turchi si qualificano ai playoff. Queste le gare disputate nel tardo pomeriggio di oggi:
Qarabag – Shkendija 5-1: Tamba 10′; Cake 16′ (autogol), Borges 18′, Akhundaze 33′, Jankovic 35′, Andrade 59′
Copenaghen – Malmoe 5-0: Huescas 31′, Robert 43′-69′, Elyounoussi 51′, Mattsson 67′
Fenerbahce – Feyenoord 5-2: Watanabe 41′; Archie Brown 44′, Duran 45+2′, Fred 55′, En Nesyri 83′; Watanabe 89′; Talisca 90’+5
Pafos – Dinamo Kiev 2-0: Oršić 2′, Correia 55′
Viktoria Plzeň – Rangers 2-1: Durosinmi 41′; Cameron 60′; Marković 83
Foto: X Champions League