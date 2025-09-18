Champions League, il Club Brugge travolge il Monaco (4-1). Pari spettacolare tra Copenaghen e Leverkusen

18/09/2025 | 20:46:26

Grandi emozioni nei primi due anticipi di questo primo giovedì di Champions League. Il Club Brugge travolge il Monaco 4-1, mentre il Copenaghen stoppa sul 2-2 il Bayer Leverkusen.

Club Brugge – Monaco 4-1

32′ Tresoldi (C), 39′ Onyedika (C), 42′ Vanaken (C), 75′ Diakhon (C), 92′ Ansu Fati (M)

Copenaghen – Bayer Leverkusen 2-2

9′ Larsson (C), 82′ Grimaldo (B), 87′ Robert (C), 91′ aut. Hatzidiakos (B).

FOTO: X Brugge