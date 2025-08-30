Champions League, il calendario dell’Inter: debutto con l’Ajax

30/08/2025 | 12:33:01

La UEFA ha rivelato il calendario della Champions League 2025-26. Debutto ad Amsterdam per l’Inter, ecco le partite dei nerazzurri che avranno una seconda parte da brividi viste le sfide con Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund:

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Ajax-Inter.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 21, Inter-Slavia Praga.

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Union Saint Gilloise-Inter.

4ª giornata: mercoledì 5 novrembre, ore 21, Inter-Kairat Almaty.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Atletico Madrid-Inter.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Inter-Liverpool.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Inter-Arsenal.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Borussia Dortmund-Inter

FOTO: X Inter