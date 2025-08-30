Champions League, il calendario dell’Atalanta: c’è subito il PSG
30/08/2025 | 12:29:29
La UEFA ha reso noto il calendario della fase campionato di Champions League, ecco le sfide che attenderanno l‘Atalanta. Debutto il 17 settembre in casa del PSG:
- 1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta.
- 2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges.
- 3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga.
- 4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta.
- 5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta.
- 6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea
- 7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao
- 8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint-Gilloise-Atalanta
FOTO: Instagram Atalanta