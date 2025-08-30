Champions League, il calendario del Napoli: debutto in casa del Manchester City
30/08/2025 | 12:37:59
La UEFA ha reso noto il calendario del Napoli per la Champions League 2025-26, ecco tutte le gare che attendono la squadra di Conte. Partenza difficile in casa del City di Guardiola:
- 1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli
- 2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona
- 3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.
- 4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.
- 5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.
- 6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.
- 7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.
- 8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea
Foto: Instagram Conte