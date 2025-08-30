TOP NEWS
Champions League, il calendario del Napoli: debutto in casa del Manchester City

30/08/2025 | 12:37:59

La UEFA ha reso noto il calendario del Napoli per la Champions League 2025-26, ecco tutte le gare che attendono la squadra di Conte. Partenza difficile in casa del City di Guardiola:

  • 1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli
  • 2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona
  • 3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.
  • 4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.
  • 5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.
  • 6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.
  • 7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.
  • 8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea

Foto: Instagram Conte