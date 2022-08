Champions League: il Benfica batte la Dinamo Kiev, Stella Rossa sorpresa dal Maccabi Haifa

Terminati i playoff di andata della Champions League con le tre partite in programma stasera. successo del Benfica in casa della Dinamo Kiev, con i portoghesi che si sono imposti con due reti di scarto, mentre il Maccabi Haifa ha sorpreso la Stella Rossa di Stankovic in terra israeliana, imponendosi con un rocambolesco 3-2. Pareggio per 0-0 nell’atra gara tra Qarabag e Victoria Plzen.

QARABAG – VIKTORIA PLZEN 0-0

DINAMO KIEV – BENFICA 0-2

MACCABI HAIFA – STELLA ROSSA 3-2

Foto: twitter Champions