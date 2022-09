Champions League, il Bayern stende il Barça (2-0). Liverpool-Ajax, decide Matip (2-1). Cadono Porto, Atletico e Marsiglia

Sono appena terminate le partite di questo martedì sera di Champions League. Dopo un primo tempo a reti bianche, al Bayern Monaco bastano 4′ per stendere il Barcellona: al 50′ apre Sané e al 54′ chiude Lucas Hernandez. Crolla il Porto in casa con il Brugge, il club belga vince 0-4 grazie alle reti di Jutgla, Sowah, Skov Olsen e Nusa. Dopo un primo tempo in perfetta parità (reti di Salah e Kudus), il Liverpool vince contro l’Ajax grazie alla rete al 89′ di Matip. L’Atletico Madrid cade in casa del Leverkusen per 2-0 (Andrich, Diaby). L’Eintracht sbanca il Velodrome e vince 0-1 contro il Marsiglia grazie alla rete di Lindstrom. Di seguito i risultati di Champions

Viktoria Plzen-Inter 0-2

Sporting – Tottenham 2-0

Bayern Monaco – Barcellona 2-0

Fc Porto – Club Brugge 0-4

Bayer Leverkusen – Atl. Madrid 2-0

Liverpool-Ajax 2-1

Marsiglia – Eintracht Francoforte 0-1

Foto: Logo Champions