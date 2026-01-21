Champions League, i risultati della sera: sorridono Bayern, Barcellona e Chelsea

21/01/2026 | 23:12:45

Concluse le gare della 7a giornata di Champions League. Sorridono Bayern, Barcellona e Chelsea.

Questi i risultati:

Champions League, settima giornata:

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1 4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2 4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)

Juventus-Benfica 2-0 55’ Thuram, 64’ McKennie

Atalanta-Athletic Club 2-3 16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)

Marsiglia-Liverpool 0-3 45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo

Slavia Praga-Barcellona 2-4 10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)

Bayern Monaco-Union SG 2-0 52’ e 55’ Kane Chelsea-Pafos 1-0 77’ Caicedo

Newcastle-PSV Eindhoven 3-0 8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes

Foto: logo Champions League