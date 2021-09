Champions League, goleade Manchester City e Ajax. Solo un pari per il PSG all’esordio. Tutti i risultati

Si sono concluse le gare del mercoledì di UEFA Champions League valide per il primo turno della fase a gironi.

Sei gol messi a segno dal Manchester City al Lipsia e ben cinque dall’Ajax sul campo dello Sporting Lisbona, spicca il poker di Haller. Solo un pari per il PSG sul campo del Club Brugge, a Draxler risponde Vanaken. Si fa male Mbappé, da valutare le condizioni della caviglia del francese, duro colpo per Pochettino.

Reti bianche tra Atletico Madrid e Porto, ecco tutti i risultati:

GRUPPO A

Club Brugge-PSG 1-1

Manchester City-Lipsia 6-3

GRUPPO B

Atletico Madrid-Porto 0-0

Liverpool-Milan 3-2

GRUPPO C

Besiktas-Borussia Dortmund 1-2 (giocata alle 18.45)

Sporting CP-Ajax 1-5

GRUPPO D

Sheriff Tiraspol-Shakhtar Donetsk 2-0 (giocata alle 18.45)

Inter-Real Madrid 0-1

Foto: Twitter Man City