Champions League, ecco gli arbitri di Inter-Psv e Liverpool-Napoli

Sono state rese note le designazioni arbitrali per Inter-Psv e Liverpool-Napoli, prossime gare di Champions League. Per la partita dei nerazzurri l’arbitro sarà il tedesco Felix Zwayer, gli assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmüller, il quarto uomo Eduard Beitinger, mentre gli addizionali saranno Daniel Siebert e Sascha Stegemann. Per la sfida dell’Anfield Road il direttore di gara sarà lo sloveno Damir Skomina, i guardalinee saranno Jure Praprotnik e Robert Vukan, il quarto uomo sarà Tomaz Klancnik, mentre gli addizionali saranno Slavko Vincic e Matej Jug.

Foto: logo Champions League