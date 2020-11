Champions League: gli arbitri di Inter e Atalanta

Sarà l’olandese Danny Makkelie a dirigere l’Inter nella trasferta al Borussia-Park di Monchengladbach per la sfida valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League, in programma martedì 1 dicembre alle ore 21. Una gara cruciale per Conte e i suoi, che devono vincere a tutti i costi altrimenti saluteranno per il terzo anno di fila la massima competizione europea ai gironi. Makkelie arbitrò i nerazzurri nella finale di Europa League persa con il Siviglia.

L’Uefa ha reso noto anche il fischietto della gara dell’Atalanta. Sarà un direttore di gara greco per i bergamaschi: fischierà Tasos Sidiropoulos contro il Midtjylland sempre martedì alle ore 21 (gruppo D).

Foto: Logo Uefa