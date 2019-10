Champions League: Genk-Napoli, le formazioni ufficiali. Insigne in tribuna per scelta tecnica

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Genk-Napoli, gara valida per la seconda giornata della fase a giorni di Champions League. Mertens inizia dalla panchina, mentre Insigne resta fuori dall’undici titolare e si siede in tribuna per scelta tecnica. A seguire gli schieramenti in campo:

Genk (4-3-3): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen; Berge, Hagi, Hrosovsky; Bongonda, Samatta, Ito.