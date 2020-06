Champions League, Francoforte si candida per ospitare la fase finale: “Saremmo interessati”

L’UEFA non si è ancora espressa in merito alla calendarizzazione delle fasi finale delle Coppe Europee e, per quanto riguarda la Champions League, la possibilità di disputare la finale a Istanbul traballa sempre di più. Di conseguenza, il massimo organo calcistico europeo si starebbe muovendo per provare a disputare le ultime fasi della competizione in una singola città o area geografica. Secondo quanto riporta la Bild, la città di Francoforte si sarebbe fatta avanti con una sua proposta, spiegando anche che le gare verrebbero giocate negli impianti di diverse città a meno di 100 km dal capoluogo finanziario tedesco. Indiscrezione confermata da Marcus Frank, consigliere comunale della città tedesca, ha confermato: “In linea di principio siamo interessati e ne stiamo parlando”.

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League