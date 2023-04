Champions League, Inter-Benfica affidata a Carlos del Cerro Grande

Il 47enne spagnolo Carlos del Cerro Grande è stato designato per arbitrare la sfida di mercoledì sera tra Inter e Benfica. Oltre a lui, il resto della squadra arbitrale è totalmente spagnola dagli assistenti Barbero e Porras Ayuso al quarto uomo Soto Grado fino agli uomini in sala Var: Martinez Munuera con Hernandez ad assisterlo. Non è la prima volta che il fischietto iberico dirige una partita dei neroazzurri, ci sono due precedenti targati 2019/2020 in Europa League, il primo è stato col Ludogorets finito 0-2 in Bulgaria e il secondo nella fase finale dello stesso torneo contro il Bayern Leverkusen finito 2-1 per l’Inter con Lukaku e Barella in gol.

Foto: Instagram Inter