Champions League, Dortmund ok contro il Besiktas. Storico successo per lo Sheriff: 2-0 allo Shakhtar

Si sono concluse le prime due gare di questo mercoledì di UEFA Champions League, valide per il primo turno della fase a gironi. Bellingham e Haaland stendono il Besiktas in trasferta, il Borussia Dortmund la chiude nei primi 45′ con i suoi due gioielli. Non basta ai turchi il gol di Montero che fissa lo score sull’1-2 nel recupero.

Risultato a sorpresa nell’altro match, in cui lo Sheriff Tiraspol ha sconfitto per 2-0 lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Un gol per tempo: Adama Traore al 16′ e Momo Yansane al 62′ per la gioia dei tifosi moldavi.

Besiktas-Borussia Dortmund 1-2 (Bellingham 20′, Haaland 45+3′, Montero 90+5′)

Sheriff Tiraspol-Shakhtar Donetsk 2-0 (Traore 16′, Yansane 62′)

Foto: Twitter UEFA Champions League