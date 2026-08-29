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Champions League, date e orari delle partite del Napoli

29/08/2026 | 13:23:58

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Ecco il calendario del Napoli in Champions League.

Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21

Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21

Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21

Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21

Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21

Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21

Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45

Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21

Foto: Instagram Napoli