Champions League, date e orari delle partite del Napoli
29/08/2026 | 13:23:58
Ecco il calendario del Napoli in Champions League.
Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21
Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21
Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21
Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21
Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21
Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21
Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45
Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21
Foto: Instagram Napoli