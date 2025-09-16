Champions League, colpo dell’Arsenal a Bilbao (0-2). Storico Union Saint Gilloise, vince 3-1 in casa del PSV
16/09/2025 | 21:01:25
Le prime due partite di Champions League 2025-26 mettono in scena una sorpresa e una conferma. L’Arsenal di Arteta vince grazie a un’ottima ripresa a Bilbao, 2-0 firmato da Martinelli e Trossard. Colpo storico dell’Union Saint Gilloise, che sbanca 3-1 Eindhoven e vince la prima gara della sua storia in Champions.
Athletic Bilbao – Arsenal 0-2
MARCATORI: 72′ Martinelli (Ar), 87′ Trossard (A).
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro (68′ Berchiche); Jaureguizar, Vesga (81′ Alejandro Rego); Berenguer, Sancet (68′ Guruzeta), Navarro (61′ Gomez, 81′ Serrano); I. Williams. (A disp. Padilla, Mikel Santos, Jesus Areso, Inigo Lekue, Ruiz De Galarreta, Sannadi, De Luis). All. Valverde.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (91′ Hincapié); Rice, Zubimendi, Merino; Madueke (91′ Norgaard), Gyokeres (65′ Trossard), Eze (71′ Martinelli). (A disp. Arrizabalaga, Setford, Saliba, Nwaneri, Lewis-Skelly, Dowman). All. Arteta.
AMMONITI: Rice (Ar), Madueke (Ar), Jaureguizar (At), Zubimendi (Ar).
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1-3
MARCATORI: 9′ rig. David (U), 39′ Ait El Hadj (U), 81′ Mac Allister (U), 90′ Van Bommel (P).
PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo (46′ Salah-Eddine), Gasiorowski; Saibari (74′ Wanner), Schouten (46′ Til), Veerman; Perisic, Pepi (74′ Boadu, 80′ Man), Van Bommel. (A disp. Olij, Schiks, Driouech, Bajraktarevic, Waaijers, Nagalo). All. Bosz.
UNION SAINT-GILLOISE (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj (75’Van De Perre), Zorgane, Rasmussen; Rodriguez (88′ Schoofs), David (66′ Giger), Niang. (A disp. Chambaere, Barry, Guilherme Smith, Boufal, Sykes, Patris, Berradi). All. Pocognoli.
