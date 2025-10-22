Champions League, cinquine di Chelsea e Liverpool. Kane trascina il Bayern Monaco, Santos beffa De Zerbi all’86’
22/10/2025 | 23:03:21
Questi i risultati della serata di Champions League, stravincono Chelsea e Liverpool così come il Bayern Monaco. Il Marsiglia di De Zerbi cade a Lisbona 2-1.
Bayern Monaco-Bruges 4-0
Marcatori: 5′ Karl (B), 14′ Kane (B), 34′ Diaz (B), 79′ Jackson (B)
Chelsea-Ajax 5-1
Marcatori: 18′ Guiu (C), 27′ Caicedo (C), 33′ Weghorst (rig.) (A), 45′ Fernandez (rig.) (C), 45+6′ Estevao (rig.) (C), 48′ George (C)
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5
Marcatori: 26′ Kristensen (E), 35′ Ekitike, 39′ Van Dijk (L), 44′ Konate (L), 66′ Gakpo (L), 70′ Szoboszlai (L)
Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1
Marcatori: 14′ Paixao (M), 69′ Catamo (S), 86′ Alisson Santos (S)
Athletic Bilbao-Qarabag 3-1 (giocata alle 18.45)
Marcatori: 1′ Andrade (Q), 40′ Guruzeta (A), 70′ Navarro (A), 88′ Guruzeta
Galatasaray-Bodo/Glimt 3-1 (alle 18.45)
Marcatori: 3′ Osimhen (G), 33′ Osimhen (G), 60′ Akgun G), 76′ Helmersen (B)
Monaco-Tottenham 0-0
