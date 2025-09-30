Champions League, cinquine di Bayern e Atletico (con gol di Raspadori). Osimhen affonda il Liverpool
Questi i risultati di Champions League di questa sera, spiccano le larghe vittorie di Atletico Madrid (con gol di Raspadori), Marsiglia e Bayern Monaco, cade il Liverpool in casa del Galatasaray.
Atletico Madrid – Francoforte 5-1: 4′ Raspadori, 33′ Le Normand, 45’+1 Griezmann, 57′ Burkardt (E), 68′ Simeone, 82′ rig. Alvarez
Bodo/Glimt – Tottenham 2-2: 53′ e 66′ Hauge, 69′ van de Ven (T), 89′ aut. Gundersen (T)
Chelsea – Benfica 1-0: 18′ aut. Rios
Galatasaray – Liverpool: 1-0: 16′ rig. Osimhen
Inter – Slavia Praga 3-0: 20′ e 65′ Martinez, 34′ Dumfries
Marsiglia – Ajax 4-0: 6′ e 11′ Paixao, 26′ Greenwood, 52′ Aubameyang
Pafos – Bayern 1-5: 15′ e 35′ Kane, 21′ Guerreiro, 31′ Jackson, 45′ Orsic (P), 69′ Olise