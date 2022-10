Champions League: cade il Real, il PSG ne fa 7 al Maccabi. Pari tra City e Dortmund

Sono appena terminate le partite di questo martedì di Champions. Alle 18,45 il Chelsea 2-1 in casa del Salisburgo. Mentre il Siviglia cala il tris contro il Copenhagen. Passiamo ora alle sfide delle 21. Sorride il Milan: 4-0 al Dinamo Zagabria e gli ottavi, ora, sono ad un solo punto di distanza. Piange, invece, la Juventus che saluta la Champions League dopo la sconfitta per 4-3 contro il Benfica. Il Paris Saint–Germain ne rifila 7 al Maccabi, grande protagonista il tridente delle meraviglie con le doppiette di Messi e Mbappe e la rete di Neymar, prima dell’autogol di Goldberg e il gol di Soler. Cade il Real in casa del Lipsia: 3-2. Pareggio a reti bianche, invece, tra Manchester City e Borussia Dortmund complice anche il rigore sbagliato da Mahrez. Termina 1-1 la sfida di Glasgow tra Celtic e Shakhtar.

Martedì 25 ottobre 18.45

Salisburgo-Chelsea 1-2: 23′ Kovacic, 49′ Adamu (S), 64′ Havertz

Siviglia-Copenaghen 3-0: 61′ En Nesyri, 88′ Isco, 92′ Montiel

Martedì 25 ottobre 21.00

Dinamo Zagabria-Milan 0-4: 39′ Gabbia, 50′ Leao, 59′ rig. Giroud, 69′ aut. Ljubicic

Benfica-Juventus 4-3: 17′ A. Silva, 22′ Kean, 28′ rig. Joao Mario, 35′ e 51′ R. Silva, 77′ Milik, 79′ McKennie

PSG-Maccabi Haifa 7-2: 20′ e 45′ Messi, 32′ e 64′ Mbappé, 35′ Neymar, 38′ e 50′ Seck, 67′ aut. Goldberg, 84′ Soler

Lipsia-Real Madrid 3-2: 13′ Gvardiol, 18′ Nkunku, 44′ Vinicius , 81′ Werner, 94′ Rodrygo

Celtic-Shakhtar 1-1: 34′ Giakoumakis, 58′ Mudryk

Borussia Dortmund-Manchester City 0-0

Foto: Logo Champions