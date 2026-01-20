Champions League, cade il PSG, ok il Real Madrid, Olympiacos e Tottenham
20/01/2026 | 23:20:23
Concluse le gare di Champions League di questa sera. Cade il PSG, ok il Real Madrid, Olympiacos e Tottenham.
Questi i risultati:
Inter – Arsenal 1-3: 10′ e 31′ Gabriel Jesus (A), 18′ Sucic (I), 84′ Gyokeres (A)
Copenaghen – Napoli 1-1: 39′ McTominay, 72′ Larsson (C)
Real Madrid – Monaco 6-1: 5′ e 26′ Mbappé, 51′ Mastantuono, 55′ aut. Kehrer, 63′ Vinicius, 72′ Teze (M), 81′ Bellingham
Sporting – PSG 2-1: 74′ e 91′ Suarez (S), 79′ Kvaratskhelia (P)
Tottenham – Borussia Dortmund 2-0: 14′ Romero, 37′ Solanke
Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0: 2′ Costinha, 45’+1 Taremi
Villarreal – Ajax 1-2: 49′ Oluwaseyi (V), 61′ Gloukh (A), 90′ Edvardsen (A)
Kairat Almaty – Bruges 1-4: 32′ Stankovic, 38′ Vanaken, 74′ Vermant, 84′ Mechele, 92′ Sadybekov (K)
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1: 22′ e 25′ Hogh, 58′ Hauge, 60′ Cherki
