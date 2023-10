Champions League, il Braga ribalta l’Union: da 0-2 a 3-2. La Real Sociedad passa 2-0 a Salisburgo

Sono terminate da poco le prime due sfide della seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Inter e Napoli, che scenderanno in campo tra poco, conoscono già i risultati delle loro rivali: il Salisburgo, dopo la vittoria di Lisbona, cede in casa alla Real Sociedad, che vola momentaneamente in testa al Gruppo D.

Clamorosa rimonta del Braga a Berlino: la doppietta di Becker non basta alla squadra di casa, che subisce il gol decisivo al 94′.

Salisburgo – Real Sociedad 0-2: 7′ Oyarzabal, 27′ Mendez

Union Berlino – Braga 2-3: 30′ e 37′ Becker (UB), 41′ Niakaté, 51′ Bruma, 94′ Castro

