Champions League, Benfica, Monaco e PSV avanti. A casa la Stella Rossa, l’Olympiakos e i Rangers

Si sono concluse le gare di ritorno del secondo turno preliminare di Uefa Champions League. Detto del passaggio dello Shakhtar Donetsk di De Zerbi al turno successivo, da segnalare la qualificazione anche del Benfica e del PSV.

Tra le big, a casa l’Olympiakos ai rigori con il Ludogorets, la Stella Rossa di Stankovic, eliminata dal Tiraspol e i Rangers dal Malmo.

Questi tutti i risultati:

S. Tiraspol-Stella Rossa 1-0 (and. 1-1)

Slavia Praga-Ferencvaros 1-0 (and. 0-0)

Shakhtar Donetsk-Genk 2-1 (and. 2-1)

Ludogorets-Olympiakos 2-2 (vittoria ai rigori Ludogorets) (and.1-1)

Midjylland-PSV 0-1 (and. 0-3)

Monaco-Sparta Praga 3-1 (and. 2-0)

Young Boys-Cluj 3-1 (and. 1-1)

Benfica-Spartack Mosca 2-0 (and. 2-0)

Legia Varsavia-Dinamo Zagabria 0-1 (and. 1-1)

Rangers-Malmo 1-2 (and. 1-2)

