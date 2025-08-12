Champions League, Benfica e Bruges ai playoff. Passa anche il Kairat
12/08/2025 | 23:31:21
Nessuna sorpresa nelle altre gare dei preliminari di Champions League. Vincono Bruges, Ferencvaros, Benfica (Nizza eliminato) e Stella Rossa, lo Slovan Bratislava batte il Kairat che però passa comunque il turno vincendo ai rigori. Questi i risultati di questa sera dopo le gare disputate nel tardo pomeriggio:
Bruges – Salisburgo 3-2: Rasmussen 18′, Baidoo 42′; Seys 61′, Forbs 83′, Vanaken 90′ +4
Ferencvaros – Ludogorets 3-0: Varga 38′-79′, Szalai 86′
Slovan Bratislava – Kairat 1-0 (3-4 d.t.s. e rigori): Mak 30′
Benfica – Nizza 2-0: Aursnes 18′, Schjelderup 27′
Stella Rossa – Lech 1-1: Ndiaye 45′ +1 (Pen.); Ishak 90′ +2
Foto: X Champions League