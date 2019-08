Champions League: Allison miglior portiere della scorsa edizione

Alisson Becker ha vinto il premio come “Miglior Portiere” della scorsa edizione della Champions League. Questo il pensiero del numero 1 del Liverpool sul palco del Grimaldi Forum: “Sognavo di vincere la Champions, come ogni bambino brasiliano. Da quando ho iniziato giocare in Europa e vincere la Champions è sempre stato il mio sogno, per questo sono grato alla mia famiglia, a Dio e ai compagni”.

Foto: Twitter Uefa