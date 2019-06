Champions League africana: la CAF decide di far rigiocare la finale

La vicenda di qualche giorno fa della finale di Champions League africana non smette di far parlare di sé. Dopo l’assegnazione della coppa all’Espérance di Tunisi la CAF ha deciso incredibilmente di far rigiocare la partita in campo neutro. Nel corso della partita giocata lo scorso 31 maggio infatti, il Wydad Casablanca aveva abbandonato il campo per protesta visto il mancato funzionamento del VAR.

Foto: Twitter ufficiale CAF