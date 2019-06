Champions League africana assegnata a tavolino: il Var non funziona e il Casablanca si rifiuta di giocare

Ha del clamoroso quello che è successo nella finale di ritorno di Champions League africana. Dopo l’1-1 dell’andata tra Esperance Tunis e Wydad Casablanca, le due squadre si sono affrontate per la sfida di ritorno allo Stade Olympique de Radès. Dopo il gol dei padroni di casa, nella ripresa il Wydad Casablanca trova la via del pareggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Da questo momento succede il caos: i giocatori marocchini chiedono di rivedere l’azione al Var, ma il supporto tecnologico smette di funzionare correttamente. Il direttore di gara non si può avvalere di nessun aiuto per ricontrollare l’azione e così il Casablanca si rifiuta di continuare. Dopo un’ora e mezza di interruzione, arriva la clamorosa decisione: l’arbitro Gassama decreta la fine del match e assegna la vittoria a tavolino all’Esperance, laureatosi così campione d’Africa.

Foto: Twitter CAF