Champions League, Adeyemi stende il Chelsea (1-0). Il Benfica cala il bis in casa del Club Brugge (2-0)

Sono appena terminate le gara di andata degli ottavi di Champions League di questo mercoledì sera. Il Borussia Dortmund non sbaglia davanti al proprio Muro Giallo (sempre una gran bel vedere, soprattutto nelle notti europee) e stende il Chelsea grazie alla rete d’autore di Adeyemi che prende palla davanti alla sua area di rigore e si invola. Enzo Fernandez prova a temporeggiare ma il tedesco lo svernicia con un’accelerazione da paura. Solo in area, salta Kepa in uscita e appoggia il pallone in rete regalando la vittoria ai tedeschi. Il Benfica, invece, continua la sua trionfale cavalcata in Champions con i gol di Joao Mario su rigore e di David Neres, superano 2-0 il Brugge e fanno un passo avanti importante verso i quarti di finale di Champions League

Foto: Twitter Champions