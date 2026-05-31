Champions League 2026-27, svelata la top 11: ci sono due ex Serie A

31/05/2026 | 19:19:37

E’ stata svelata la top 11 della Champions League 2026-27. Davanti a David Raya, il portiere più costante della competizione, che tuttavia non è riuscito a evitare la sconfitta dell’Arsenal in finale, nonostante abbia parato un rigore a Nuno Mendes (terzino sinistro della formazione). Un altro sconfitto ai calci di rigore è stato Gabriel, presente nella top 11. Il solido difensore centrale dei Gunners ha sbagliato il suo tiro dal dischetto, consegnando il titolo di Champions League ai parigini, ma è stato comunque premiato per la sua eccellente stagione e ha raggiunto il suo connazionale e capitano del PSG , Marquinhos, in finale. A destra c’è Llorente, mentre i quattro centrocampisti sono Olise, Rice, Vitinha e Kvaratskhelia, davanti la coppia Dembelé-Kane. I due ex Serie A di questa speciale formazione sono Kvara e Marquinhos.

foto x champions

