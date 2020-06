Champions League 2020/2021: si riparte l’8 agosto. Ecco il calendario

In seguito alla conferenza stampa in cui hanno annunciato le nuove modalità per terminare la UEFA Champions League, l’UEFA ha annunciato il nuovo calendario per la competizione del prossimo anno:

UEFA Champions League 2020/21 Turno preliminare: 8 e 11 agosto Primo turno di qualificazione: 18/19 agosto Secondo turno di qualificazione: 25/26 agosto Terzo turno di qualificazione: 15/16 settembre Spareggi: 22/23 e 29/30 settembre Fase a gironi: 20/21 e 27/28 ottobre, 3/4 e 24/25 novembre, 1/2 e 8/9 dicembre UEFA Europa League 2020/21 Turno preliminare: 20 agosto Primo turno di qualificazione: 27 agosto Secondo turno di qualificazione: 17 settembre Terzo turno di qualificazione: 24 settembre Spareggi: 1 ottobre Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre Non ci sono modifiche alle date dei round successivi. Il sorteggio della fase a gironi per la UEFA Champions League 2020/21 e la UEFA Europa League si svolgerà ad Atene presso il Centro culturale Fondazione Stavros Niarchos il 1 e 2 ottobre 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League