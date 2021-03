Champions: le sfide di andata e ritorno tra Chelsea e Porto si disputeranno a Siviglia

Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha reso noto che entrambe le partite di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Chelsea e Porto si giocheranno allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia in Spagna dopo che il Portogallo ha vietato i voli da e per il Regno Unito.

🏟️ The #UCL quarter-final first and second legs between @FCPorto and @ChelseaFC will both now be played in Seville, Spain.

📰 In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG_Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 30, 2021