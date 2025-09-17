Champions, le gare del pomeriggio: due pareggi in Olympiacos-Pafos e Slavia Praga-Bodo Glimt
17/09/2025 | 21:11:31
Concluse le gare delle 18.45 in Champions League. Doppio pareggio nelle due sfide in programma. L’Olympiacos non supera il Pafos, tra l’altro in 10 uomini per oltre un’ora. Ad Atene termina 0-0.
Pareggio ben più acceso a Praga, nel 2-2 tra lo Slavia e il Bodo Glimt. Al 23′ Mbodji per il vantaggio dello Slavia. Arriva il 2-0 ancora con Mbodji al 74′. Ma nel finale reazione veemente dei norvegesi, con Bassi al 78′ e pareggio di Fet al 90′ che gela lo Slavia.
I risultati:
Olympiacos-Pafos 0-0
Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2
Foto: logo Champions