Champions, le formazioni ufficiali di Real-Ajax e Dortmund-Tottenham

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di Champions League. Stasera in programma le prime due partite: Real Madrid-Ajax e Borussia Dortmund-Tottenham, entrambe in programma alle ore 21. Di seguito le formazioni ufficiali.

REAL MADRID-AJAX

Real (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech.

BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM

Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Wolf, Akanji, Diallo, Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Götze; Alcácer.

Tottenham (3-4-1-2): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Sissoko, Winks, Davies; Eriksen; Son, Kane.