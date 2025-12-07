Champions, le designazioni arbitrali di Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea
07/12/2025 | 15:19:43
Martedì di fuoco in Champions League con la doppia sfida Italia-Inghilterra, le gare tra Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea.
Queste le designazioni arbitrali:
ATALANTA vs CHELSEA (martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00)
Arbitro: Alejandro Hernández ESP
Assistenti: José Naranjo ESP e Diego Sánchez Rojo ESP
Quarto uomo: Alejandro Muñiz Ruiz ESP
Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP Assistente Video Assistant Referee: Guillermo Cuadra Fernandez ESP
INTER vs LIVERPOOL (martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00)
Arbitro: Felix Zwayer GER
Assistenti: Robert Kempter GER e Christian Dietz GER
Quarto uomo: Martin Petersen GER
Video Assistant Referee: Sören Storks GER Assistente Video Assistant Referee: Christian Dingert GER
Foto: logo Champions