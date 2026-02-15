Champions, le designazioni arbitrali di Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta
15/02/2026 | 13:00:55
Makkelie arbitra la sfida tra Galatasaray e Juventus, Gözübüyük invece dirigerà la partita tra Dortmund e Atalanta.
Galatasaray-Juventus (martedì 17 febbraio, ore 18.45)
Arbitro: Danny Makkelie
Assistenti: Hessel Steegstra e Jan de Vries
Quarto uomo: Allard Lindhout
VAR: Bastian Dankert
Assistente VAR: Benjamin Brand
Borussia Dortmund-Atalanta (martedì 17 febbraio, ore 21.00)
Arbitro: Serdar Gözübüyük
Assistenti: Patrick Inia e Rogier Honig
Quarto uomo: Jeroen Manschot
VAR: Pol van Boekel
Assistente VAR: Bram Van Driessche
Foto: X Champions League