Champions, le designazioni arbitrali di Benfica-Napoli e Juventus-Pafos

08/12/2025 | 11:56:35

Vincic arbitra la sfida tra Benfica e Napoli, Gil Manzano è stato designato per la partita tra Juventus e Pafos.

Benfica-Napoli (mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00)

Arbitro: Slavko Vincic
Assistenti: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic
IV Uomo: David Smajc
VAR: Christian Dingert
AVAR: Stuart Attwell

Juventus-Pafos (mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00)

Arbitro: Jesus Gil Manzano
Assistenti: Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso
IV Uomo: José Luis Munuera
VAR: Guillermo Cuadra Fernandez
AVAR: Cesar Soto Grado
