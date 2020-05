Champions, l’annuncio del presidente Aulas: “Juve-Lione si giocherà il 7 agosto a Torino”

Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, è intervento ai microfoni di RTL France annunciando la data del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Queste le parole del numero uno del club francese: “La partita contro la Juve è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”, le dichiarazioni di Aulas.

Foto: Twitter ufficiale Champions League