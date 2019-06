Champions, la stampa europea celebra il trionfo Reds: “Eterno Liverpool”

Il Liverpool di Klopp è sul tetto d’Europa. Un trionfo, quello maturato nella finale di Champions contro il Tottenham, celebrato da tutti i quotidiani sportivi del mondo. Emblematica la prima pagina di AS: “Eterno Liverpool”, mentre su Sport si legge della “Gioia della sesta!”, in riferimento al numero di Champions nella bacheca Reds. Titolo simile anche per Marca: “La sesta!“. “Orgoglio Reds!”, scrive il Mundo Deportivo, mentre in Inghilterra anche il Mirror e il Daily Star (copertina dedicata a Salah) elogiano i campioni del Liverpool.

