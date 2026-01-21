Champions, la classifica a 90 minuti dalla fine della League Phase: Napoli al momento fuori
21/01/2026 | 23:19:59
Dopo le 7 giornate di League Phase, mancano solo 90 minuti alla fine della prima fase. Questa la classifica, al momento il Napoli sarebbe eliminato.
Classifica:
1. Arsenal 21, dr +18
2. Bayern Monaco 15, dr +13
3. Real Madrid 15, dr +11
4. Liverpool 15, dr +6
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6 Newcastle 13, dr +10
7. Chelsea 13, dr +6
9. Barcellona 13, dr +5
10. Sporting CP 13, dr +5
11. Manchester City 13, dr +4
12. Atlético Madrid 13, dr +3
13. Atalanta 13, dr +1
14. Inter 12, dr +6
15. Juventus 12, dr +4
16. Borussia Dortmund 11, dr +4
17. Galatasaray 10, dr 0
18. Qarabağ 10, dr -2
19. Olympique Marsiglia 9, dr 0
20. Bayer Leverkusen 9, dr -4
21. Monaco 9, dr -6
22. PSV 8, dr +4
23. Athletic Bilbao 5, dr -4
24. Olympiacos 8, dr -5
25. Napoli 8, dr -5
26. Copenhagen 8, dr -6
27. Club Brugge 7, dr -5
28. Bodø/Glimt 6, dr -2
29. Benfica 6, dr -4
30 Pafos 6, dr -6
31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10
33. Ajax 6, dr -12
33. Eintracht Francoforte 4, dr -9
34. Slavia Praga 3, dr -11
35. Villarreal 2, dr -10
36. Kairat 1, dr -14
