Champions: Juve-Valencia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Torna la Champions League e la Juventus è pronta a cancellare il brutto ko rimediato contro il Manchester United nell’ultimo turno. Domani sera allo Stadium arriverà il Valencia, avversario ancora vivo che proverà a giocarsi le proprie carte. Massimiliano Allegri dovrebbe schierarsi non con il 4-3-3, ma con il 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, l’ex Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro nella linea difensiva; Pjanic in cabina di regia, Bentancur e Matuidi ai suoi lati; Dybala agirà da trequartista alle spalle del tandem Mandzukic-Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte Marcelino sarebbe intenzionato a rispondere col 4-4-2 con Neto, in passato protagonista in bianconero, in porta, Piccini, Diakhaby, Gabriel Paulista e Gayà nel pacchetto arretrato, Carlos Soler, Dani Parejo, Kondogbia e Gonçalo Guedes a centrocampo e in attacco Santi Mina farà coppia con Rodrigo. Calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. A seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Carlos Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Gonçalo Guedes; Santi Mina, Rodrigo.

Foto: Juventus Twitter