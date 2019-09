Champions: Inter-Slavia Praga, le ultime sulle probabili formazioni

Ci siamo. La nuova Champions League è ai nastri di partenza, il via oggi con le gare valide per la prima giornata della fase a gironi. In campo anche l’Inter di Antonio Conte, che a San Siro ospita lo Slavia Praga. Andiamo a dare uno sguardo alle ultime sulle probabili formazioni.

Il tecnico nerazzurro dovrebbe optare per il collaudato 3-5-2: al centro dell’attacco ci potrebbe essere spazio dal 1′ per Lautaro al fianco di Lukaku, con il belga che sembra aver smaltito il problema alla schiena. Torna titolare anche Vecino, al fianco degli inamovibili Brozovic e Sensi: possibile sorpresa sulle fasce con Lazaro e Biraghi favoriti per una maglia da titolare su Candreva e Asamoah. In difesa confermato il trio Godin (in vantaggio su D’Ambrosio), De Vrij e Skriniar davanti a capitan Handanovic. Lo Slavia dovrebbe invece schierarsi con il 4-2-3-1: Kolar tra i pali, davanti a lui Coufal, Kudela, Hovorka e Boril; in mediana agiranno Soucek e Kral, poi il trio Masopust-Stanciu-Olayinka alle spalle dell’unica punta Skoda.

INTER-SLAVIA PRAGA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin (D’Ambrosio), De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda.

Foto: Twitter ufficiale Inter