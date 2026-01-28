Champions: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli eliminato

Poche sorprese nell’ultima giornata di League Phase di Champions League. Inter, Juve e Atalanta vanno ai playoff, il Napoli perde con il Chelsea e saluta la Champions. La squadra di Conte va sotto nel primo tempo con il gol di Enzo Fernandez, poi la ribalta con un capolavoro di Vergara e il gol di Hojlund che rimettono in carreggiata Conte. Nella ripresa i londinesi la ribaltano, vincono 3-2 con la doppietta di Joao Pedro e fanno fuori i campani. Zero a zero senza troppe emozioni nel primo tempo tra Monaco e Juventus. Un paio di buone parate di Perin tiene il risultato incollato sullo 0-0. Finirà a reti bianche, i bianconeri vanno ai playoff. L’Inter gioca una grande partita a Dortmund e vince 2-0 con i gol di Dimarco e Diouf, ma non basta per andare agli ottavi. L’Atalanta perde 1-0 contro l’Union SG e va ai playoff.

