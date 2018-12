Inter fuori dalla Champions. E al triplice fischio Wanda Nara scoppia in lacrime

Serata da incubo ieri sera per l’Inter. I nerazzurri infatti passano in svantaggio, poi trovano il pareggio al 73′ con Icardi ma alla fine non riescono incredibilmente a vincere in casa contro il PSV, squadra di livello inferiore e soprattutto già fuori dall’Europa. Inoltre, come se questo non bastasse, a 5 minuti dal termine del match è arrivato il pareggio del Tottenham in casa del Barcellona che ha certificato l’eliminazione della formazione di Spalletti dalla Champions League e la conseguente retrocessione in Europa League. Una notizia alla quale la moglie e agente dell’attaccante argentino non ha evidentemente saputo reggere. Infatti immagini eloquenti sanciscono come Wanda Nara alla fine della partita sia scoppiata in lacrime per l’uscita beffarda del marito dalla massima competizione europea.

Foto: zimbio