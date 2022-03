Champions, in semifinale possibile Liverpool-Bayern. L’altra sfida fra le vincenti di City-Atletico e Chelsea-Real

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ha regalato ai tifosi due confronti attesissimi in cui il Chelsea affronterà il Real Madrid e il Manchester City sfiderà invece l’Atletico Madrid. A Nyon sono stati delineati anche gli accoppiamenti delle semifinali, con le vincenti di queste due partite che si affronteranno nelle gare in programma il 26 e 27 aprile per quanto riguarda l’andata e nei giorni 3 e 4 maggio per il ritorno.

L’altra semifinale vedrà affrontarsi le vincenti di Villarreal-Bayern Monaco e Benfica-Liverpool. Di seguito il quadro completo:

Manchester City/Atletico Madrid – Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool – Villarreal/Bayern Monaco

Foto: Twitter Champions League