Champions, impresa Pafos, battuto il Villarreal. Il Qarabag ferma il Chelsea (2-2)

05/11/2025 | 20:46:29

Concluse le gare del pomeriggio in Champions League. Due imprese da segnalare, il Pafos ha battuto il Villarreal 1-0. Il Qarabag ferma il Chelsea (2-2). La compagine azera esce imbattuta da Baku e riesce a stoppare i Blues e a portarsi a 7 punti, a sole due posizioni dagli inglesi che invece devono recriminare la poca determinazione nel primo tempo e la mancanza di efficacia sottoporta poi. Vittoria pesantissima per il Pafos in casa, invece. Trionfo ai danni del Villarreal che porta i primi 3 punti di questa edizione di Champions League: finisce 1-0 contro il Submarino Amarillo, che pecca di imprecisione negli ultimi metri e butta via una gara sulla carta agevole.

Questi i risultati:

Pafos-Villarreal 1-0

Qarabag-Chelsea 2-2

Foto: logo Champions